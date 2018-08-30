Erdoğan Harp Okulları mezuniyet töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuşuyor.

Erdoğan şunları kaydetti;

“15 Temmuz’un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlandı.

Milli Savunma Üniversitemiz, önümüzdeki ekimde toplam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaktır. Böylece 15 Temmuz’un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale gelecektir.

Türkiye’nin diğer tüm kazanımları gibi Milli Savunma Üniversitesi ile kurduğumuz yeni sistemden de geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir.

Asker millet kavramı, milletimizin ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda topyekun kıyama kalkan bir millet olduğunu anlatıyor.”

AA