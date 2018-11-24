Erdoğan hava muhalefeti dedi, ama…

Ardahan’ın mevcut belediye başkanı Faruk Köksoy yeniden aday gösterilmedi. İstanbul'daki aday tanıtım toplantısına katılmayan tek isim o oldu, Erdoğan "hava muhalefeti nedeniyle gelemedi" dedi. Ancak, bugün Ardahan ve Kars'ta hava durumu seyahat için uygundu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. 40 kentin adayını, aday gösterilmeyen eski belediye başkanları ile AKP il başkanını sahneye çağıran Erdoğan'ın davetine bir kişi icabet etmedi. Erdoğan, Ardahan'ın aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanının hava muhalefeti nedeniyle gelemediğini belirterek yeni aday eski il başkanı Yunus Baydar'ı kürsüye çağırdı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Köksoy, iki dönemdir söz konusu görevi yürütüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksoy’un hava muhalefeti nedeniyle gelemediğini söyledi ama bugün Ardahan'da hava yağışsız ve açıktı. Havalimanın bulunduğu şehir Kars'tan da tüm uçaklar kalkış yapabildi. Erdoğan’ın kürsüye davet ettiği Ardahan’ın yeni adayı ve il teşkilatı yetkililerinin “hava muhalefeti”ne takılmaması dikkat çekti.