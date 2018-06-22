Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ataşehir'de vatandaşlara hitap etti. Birinci ve ikinci köprü ile otoyolların bayramda ücretsiz olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bizim bugüne kadar yaptığımız uygulama Bay Muharrem. Sen bundan rahatsız mısın? O zaman sandalla geç karşıya, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz' diye konuştu.

KARTAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal’da halka hitap etti. CHP’yi eleştiren Erdoğan, ‘Biz İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu Kartal’ın hali neydi? Yolu yoktu’ dedi. Erdoğan, Kartal’daki mitingin ardından Maltepe’ye geçti. Erdoğan, daha sonra sırasıyla Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve son olarak Beyoğlu ilçe mitinglerini yapacak yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığında Kartal’ın halinin çok kötü olduğunu, ilçenin kalkınması için gayret gösterildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Bu gayreti veren bir anlayış var. O da AK Parti. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. Hatırlayın o Kartal’ın halini. Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi, yollarımız var mıydı? Buraları ilçe haline getiren biziz. Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Memnun musunuz, var mı hizmet? Bu sahili de ‘Ben yaptım.’ der. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı? Biz yaptık. Niye? Benim Kartallı kardeşlerim deniz kenarında, şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları attık. Sadece Kartal’a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum, belediye hariç. Biz ehiliz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak.”

Artık hastanelerde durumun çok iyi olduğunu, ilaçların her eczaneden alınabildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bay Kemal’in SSK genel müdürü olduğu zaman çektiğimiz çileleri biliyorsunuz değil mi? SSK’da az çile çektirmedi. Şimdi Pendik’teki devlet hastanesi muhteşem. Aynı şekilde Kartal… Daha idealleriyle geliyoruz. Şimdi bir de Anadolu yakamıza şehir hastanemizi yapıyoruz. İnşallah Anadolu yakasında yapılacak şehir hastanesiyle sıkıntı olan bir yer varsa anında o şehir hastanesine, Samandıra’ya buradan hemen geçeceksiniz. Samandıra’daki askeri havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu yakasının sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

İnşallah bu pazar farklı olacak. Dün A Haber-ATV ortak yayınını izlemişsinizdir. Orada bir çok şeyi anlattık. Bu Bay Muharrem’in size bir faydası olabilir mi? Bakıyorsunuz devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Benim vatandaşım inanıyorum ki gereken dersi verecek.Bizim bu dönem 2 önemli projemiz var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Kartal’a güzel millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacağız. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü… Ne gereği var diyor. Bunlar Demirel'in Özal'ın yaptığına da aynısını söylediler. Ne diyor? “Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.” Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Öyle mi? Ama biz bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Niye devlete bunlar teslim edilmiş olacak.

MALTEPE

Muhalefette yalan, talan, hakaret, iftira olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ben ‘Yerli ve milli otomobil’ diyorum. Bay Muharrem ne diyor, ‘Ne işiniz var yerli, milli. Bunlar 20 yıl geriden geliyor.’ diyor. Ben mazotlu, akaryakıtlı otomobilden bahsetmiyorum. Ben şu anda elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Elektrikli aküyle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Ama bunun dünyadan haberi yok.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik de “İşte bu gelsin devletin memuruna küfretsin. Dinlediniz mi? Nasıl küfrettiğini dinlediniz mi? Ne diyor şimdi, ‘montaj’ diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada, gerçekler ortada. Ya senin cibiliyetin bu, cibiliyetin. Senin genel başkanın da öyle değil mi? Akşam yalan, sabah yalan. Yalancının mumu… Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temel taşlarıyla yola çıktıklarını, bu temel taşların üzerine enerjiyi, ulaşımı, turizmi, tarımı koymayı vadettiklerini hatırlatarak, bunları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadıköy’den Kartal’a kadar tren, Avrasya Tüneli, Marmaray yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Benim Maltepeli kardeşim Marmaray’dan istifade ediyor mu? Ama bunlar ‘istemezük’ diyor. Hele denizin altından olunca zaten görmüyorlar. Bakan kör. Avrasya Tüneli’ni de görmüyorlar çünkü o da denizin altından. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık. Yavuz Sultan Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? ‘Efendim Özal’ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel’in yaptığı köprünün fiyatı bu’. Şimdi bayramda tamamen ücretsiz yaptılar. Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, oradan gitme. Ama biz 15 sene sonra bu köprü ne olacak, bu da devlete verilecek. Biz kaynakları çeşitlendirerek ne yapıyoruz, bu köprüleri yaptık. Bununla ne adımını attık, ‘Ağır vasıtaları oraya kaydıralım, 1. ve 2. köprüden ağır vasıtalar geçmesin’ dedik. Ya biz bunu yaptık, sen ne yaptın? Senden önce gelen CHP’liler ne yaptı, onu söyle. Var mı bir eseriniz, yok.”

Erdoğan, öğrencilerin kitaplarını ücretsiz aldığını hatırlatarak, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Üniversiteleri ücretsiz yapacağız.” vaadini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Ya senin dünyadan haberin yok. Üniversite ücretli mi? Ya üniversite zaten ücretsiz. Kaldı ki harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık ya, harç vardı, biz kaldırdık. Kimden miras? Onlardan miras. Burs olarak ne alıyorlardı biz geldiğimizde? 45 liracık. Şimdi ne veriyoruz. 470 lira veriyoruz. Mastır öğrencisine 940 lira veriyoruz. Doktoraya asgari ücret veriyoruz. Bakın nereden nereye. Ya bunları biz veriyoruz. Ama ne genel başkanın haberi var ne de Bay Muharrem’in haberi var. Ya bunların derdi bu değil ki. Biz şu ana kadar ne kadar derslik açtık biliyor musunuz? 280 bin derslik açtık. Peki ne kadar öğretmen atadık biliyor musunuz? 580 bin öğretmen atadık. Ama Bay Kemal ne diyor? ‘Ne kadar varsa hepsini atayacağım’ diyor. Ya dürüst ol, yalan söyleme. Ama bunların zaten işi yalan, meslekleri yalan. Bay Muharrem Yalova’da dershane işletiyordu. Orada 10 tane öğretmenin bu SSK primini dahi ödemedi. Şimdi onların SSK primini ödemeyenden bu Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı olur mu?”

Erdoğan, İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasının çok iyi olduğuna dikkati çekerek, “Bay Kemal ona de diyor, ‘Gel bakalım Muharrem, gel.’ Şimdi de ne diyecek pazardan sonra, ‘Git bakalım Muharrem, git.’ Ya zaten onun için aday yaptı. Başından kovmak için.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de üniversitesi olmayan il kalmadığını vurgulayan Erdoğan, 75 üniversite varken şimdi Türkiye genelinde 205 üniversite olduğunu söyledi.

“Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük.” diyen Erdoğan, üniversitelerde kısa bir zaman sonra kalitenin de yakalanacağını söyledi.

Erdoğan, “Kaliteyi de yakaladığı zaman işte bizden Aziz Sancarların sayısı da 1 tane, 2 tane olmayacak. İnşallah bunların sayısı çok artacak. Bu konuda da kararlıyız.” ifadelerini kullandı

ATAŞEHİR

“CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; ideolojik yaklaşımları bırakın” dedi.Erdoğan, 26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 69 milyon aracın geçtiğini belirterek, “Aynı şekilde Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016’da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 23 milyon. Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran 2016’da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 13 milyon 384 bin”.

Erdoğan, imar barışına müracaat edenlerin sayısının 1 milyonu aştığını belirtti. Afrin’de 4 bin 600’ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus’ta 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak’tayız, Kandil’deyiz, gerekirse Sincar’da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz.”