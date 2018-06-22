Erdoğan İstanbul’da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da halka hitap etti. CHP'yi eleştiren Erdoğan, 'Biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu Kartal'ın hali neydi? Yolu yoktu' dedi. Erdoğan, Kartal'daki mitingin ardından Maltepe'ye geçti. Burada vatandaşlara seslenecek olan Erdoğan, daha sonra sırasıyla Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve son olarak Beyoğlu ilçe mitinglerini yapacak yapacak.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kartal’a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz, İstanbul’a ne yapıldığını en iyi siz biliyorsunuz. İnanıyorum ki Kartal 24 Haziran’da bizi yalnız bırakmayacak. Biz İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu Kartal’ın hali neydi? Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldi. Hatırlayın o Kartal’ın halini. Buraları bir ilçe haline getiren biziz, işte bizden sonra bu CHP zihniyeti burada, nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Kartal’daki bütün bu sahil düzenlemesini biz yaptık, biz. Benim Kartallı kardeşim şu sahillerde rahat gezsin diye biz yaptık. Kartal’a son 16 yılda 3 katrilyon yardım yaptık. Bu dediğim belediye hariç, biz belediyedeyken yaptıklarımızı saymıyorum.

İnşallah bu pazar farklı olacak. Dün A Haber-ATV ortak yayınını izlemişsinizdir. Orada bir çok şeyi anlattık. Bu Bay Muharrem’in size bir faydası olabilir mi? Bakıyorsunuz devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Benim vatandaşım inanıyorum ki gereken dersi verecek.

Bizim bu dönem 2 önemli projemiz var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Kartal’a güzel millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacağız. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü… Ne gereği var diyor. Bunlar Demirel'in Özal'ın yaptığına da aynısını söylediler. Ne diyor? “Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.” Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Öyle mi? Ama biz bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Niye devlete bunlar teslim edilmiş olacak.