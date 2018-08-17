Erdoğan istedi, MHP Milletvekili değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ürünlerini boykot çağrısına ilk uyan milletvekillerinden biri de MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan oldu. Taşdoğan, iPhone marka telefonunu kullanmayı bırakıp yerine Samsung marka telefon kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yaptırımlarına karşı, “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var” demiş ve boykot çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın bu çağrısına ilk uyanlardan biri de MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan oldu.

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, Türkiye’nin Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulamasına destek vererek, iPhone telefonunu satıp yerine Samsung marka telefon satın aldı.

Taşdoğan, partisinin İl Başkanı Muzaffer Çelik ile birlikte yaptığı basın toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine iPhone marke telefonunun yerine Samsung marka telefon kullanmaya başladığını söyledi.

Bahçeli'nin “ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını desteklediğimizi ilan ediyorum” sözlerini hatırlatan Taşdoğan, “Amerikan ürünlerinin kullanılmamasını bizlerde boykot ediyoruz” dedi.