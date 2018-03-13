Erdoğan İyilik Ödülleri töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray'da düzenlenen İyilik Ödülleri Programı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından önemli satırbaşları:

“Gönüllerimizi buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı’mıza ve Diyanet teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Ödülümüz Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın da en prestijli projelerinden biri haline geldi. Bu ödüller vesilesiyle bizler de birbirinden değerli hayır faaliyetlerinden haberdar olduk. Etrafımızda yaşanan onca savaşa, şiddete, insanı insanlığından utandıran vahşet haberlerine rağmen sevindik, umutlandık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

TÜM KARDEŞLERİMİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Az önce hep beraber izlediğimiz hayat hikayeleri, insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor. Bu seneki ödüller layık görülen, çevresinde hayat tamircisi olarak bilinen engelli hayvanlara bugüne kadar tam 200 protez yapan Mardin Derikli Hasan Kızıl kardeşim, eğitim, tarım ve çevre alanındaki özgür çalışmaları ile Türk milletinin hayırseverliğini Afrika’nın çorak topraklarına taşıyan Sevde Sevan Usak hanımedefendiyi, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini rehber edinen doktor Mahmut Karaman Beyefendiyi, yetim ve öksüzlere sahip çıkan, Amerika’da onlarca çocuğa sıcak bir yuva sunan yetimlerin babası Libyalı Muhammed kardeşimi, Levent Uçkan hocamızı, velhasıl, bu yıl iyilik ödüllerini tevci ettiğimiz tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.

“AFRİN’E GİRDİK, GİRİYORUZ”

Vefa ödülünün milletimizin gözbebeği, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor.

3 BİN 400 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şu an itibarıyla 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin’e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.”

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