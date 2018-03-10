Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi'nde konuşma yapıyor. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213 olduğunu bildirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Sevgili Mersinliler, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan Mersin’in tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizin şehrimiz için Mersinle birlikte ülkemiz demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum.