Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Fırat’ın doğusunda kaybolan kuzunun hesabını sordukça sırtımız yere gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları;

“Sözlerimin hemen başında bu sabah kaybettiğimiz Hasan Celal Güzel abimize Allah’tan rahmet diliyorum. Devlet siyaset ve millet hayatımıza yaptığı hizmetleri saygıyla hatırlacağımız Hasan Abimiz ilerleyen yaşına rağmen çalışmalarını sürdürdü.

(FETÖ konusu) Bitti mi derseniz ben bittiğine henüz inanmıyorum. Bu virüs adeta kanser gibi. Temizlenmesi gerekiyor. Bu kurum tertemiz olması gerek.

Özellikle avukatlık seviyesinden hakim ve savcılığa geçen kardeşlerimin çok daha başarılı olduğunu biliyoruz. bu nedenle uygulamayı sürdürmek gerektiğine inandık.

‘TÜRKİYE FIRAT’IN DOĞUSUNDA KAYBOLAN KUZUNUN HESABINI SORDUKÇA…’

Adalet devletin de toplumun da beşeri unsurların da adeta taşıyıcı unsurudur. Adalet üzerinde çok ciddi titizlik göstermek gerek. Bunun için adalet daima bizim önceliğimiz olmuştur. 2002 yılında iktidara geldiğimizde Türkiye’yi adalet, sağlık, eğitim , güvenlik konuları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Hem adli ve idari mahkeme sayılarını hem daire sayılarını artırarak dosyaların daha hızlı sonuçlanmasını sağladık. Hakim ve savcılarımızın dünyayı yakından takip etmelerini sağlıyoruz. Geçmişte hükumet konaklarının giriş katlarında bu işler yapılmaya çalışılırken biz hemen bunu görüp adliye saraylarına dönüştürdük. İnsan hakları reformları ile hem vatandaşlarımıza karşı gönlümüz rahat hem de uluslararası alanda bir sorunla karşılaşmıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmaya kararlıyız. Türkiye Fırat’ın doğusunda kaybolan kuzunun hesabını sordukça sırtımız yere gelmez.”

Sınırlarımıza gelenlere kapılarımızı açtık. 3.5 milyon Suriyeli geldi. kimseyi terör örgütlerinin. zalim yönetimlerin eline bırakmadık. Şimdi 2.3 miyon Euro’yu konuşuyorlar ama biz daha birinciyi alamadık ki, Pazartesi Varna’da bir araya geleceğiz. Paranın üzerine yatacaklar ise kendileri bilir. İşte Varna’da da bütün bunları ortaya koyacağız.

AFRİN OPERASYONU

2 bin kilometrelik alan bizim kontrolümüzde. Şimdi Afrin’de de baktık ki bunlar dinlemiyor. O zaman buraya da gireceğiz dedik girdik ve işi bu noktaya getirdik. Bizim dost bildiklerimizden paramızla silah istedik ve bize silah vermediler. Terör örgütüne kamyonlarla silah gönderdiler. Kime karşı kullanacaklardı bunu NATO’da müttefiki olduğu Türkiye’ye. Afrin’de netice oldu. Oradaki el yapımı bomba terörist vs olabilir bunların araması yapılıyor. Bizim derdimiz işgal değil bu teröristllere karşı temizlik harekatını gerçekleştirmek. O terör koridorunu ortadan kaldırmış oldu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz kuklalarla ve kuklacılarla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”