Erdoğan’dan yeni harekat açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında konuşuyor.Erdoğan, 'Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben ondan sonra milletim hep beraber gideceğiz' dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları:

Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 21 Mart Dünya Ormancılı, 22 Mart Dünya Su, 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum.

21. Mart aynı zamanda pek çok yerde kutlanan Nevruz günüdür. Cemrelerin şubatın ikinci yarısından başlayarak birer hafta arayla havaya, suya, topağa düşmesinin ardından 21 Mart’ta Nevruzu kutluyoruz. Biz tabii PKK’nın nevruzunu değil, inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım.

Orman varlığımızı 223 milyon dekara çıkarmış olmamız gerçekten iftihar vericidir. Kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmeyi tavsiye eden bir Peygamberin ümmeti olarak bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Dünyada orman varlığını artıra az sayıdaki ülke arasında bizler de yerimizi aldık. Ecdadımız, kamu binalarına, okullara, saraylara, köşklere, velhasıl güzelleştirmek istediği her yere, taşla, tuğlayla, ahşapla birlikte yeşili yerleştirmeyi ihmal etmemiştir. Projelerimizin çevresini de ferah bir görüntüye kavuşturmak için özel gayret sarfettik. Sadece bu tür özel projeleri değil, üniversitelerimizin kampüslerine kadar uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik

“SİNCAR’DA 38 PKK’LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK”

PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak’ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK’yı temizlemezse, Sincar’da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar’da 38 PKK’lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben ondan sonra milletim hep beraber gideceğiz.

Oranın kontrolünü, yönetimini kontrolümüz altına alıyoruz. Çok çektiler, bir an önce onları oradan kurtarmamız lazım. Kahraman askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, her biri arslan parçası olan ÖSO kardeşlerimiz terör örgütünü paçavraya çevirerek yollarına devam ediyorlar. En başından beri kimin ne dediği, ne yaptığı belli değildi. Şimdi hepten dağılmış durumdalar.