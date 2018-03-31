Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Cumhurbaşkanlığımızın himaylerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları öncülüğünde düzenlenen bienalin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Heyecanlıyım, duygusalım… Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor. Bugün burada böyle bir bienalin yapılmasını gerçekten çok anlamlı buluyorum. Ve Yeditepe Bienali’nin tertip edilmesinde katkısı olan tüm kurumlarımıza sponsorlarımıza ve sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. ”

TEK PARTİ DÖNEMİNDE 300’Ü AŞKIN MESCİD YOK EDİLMİŞTİR

Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Batı’dan ziyade Batı’cı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi malesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300’ü aşkın mescid yok edilmiştir. Sur içi derken Fatih’i kastediyorum.

Tepeden inmeci, baskıcı,jakoben anlayış bugün de bazı sanat çevrelerinde sürüyor. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa prim vermedikleri için sanatçılarımızın tehdit edildiğini biliyoruz. Gezi’de yaptıklarını Zeytin Dalı için bölgeden giden sanatçılarımıza yaptılar. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Patlayın, çatlayın AKM’yi yıktık, yapıyoruz. Ülkemizde son 15 yılda d,ğer birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da tabuları yıktık.