Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Saldırıların karşılıksız kalmayacağını gördüler. Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe kongresinde konuşuyor. Suriye’ye yönelik ABD operasyonunu değerlendiren Erdoğan “Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Saldırıların karşılıksız kalmayacağını gördüler. Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı.” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sabah füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz.O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu. Suriye'de kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin, rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği yüzbinlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“SURİYE’DE OYNANAN OYUN BAŞKADIR”

“Maalesef Suriye’de oynanan oyun başkadır” diyen Erdoğan, “Suriye’de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ’sa biz DEAŞ’la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ’a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin DEAŞ’lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık” diye konuştu.