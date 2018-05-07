Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eşine jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı. Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi. Zeytin dalını alan Emine Erdoğan, Erdoğan'ın elini sıkıntı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına başladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin, bir coğrafyanın değil maruz kaldığı haksızlık ve katliam sebebiyle Filistin, tüm insanlığın meselesidir. Filistinlilerin maruz kaldığı zulme uluslararası kamuoyunun kayıtsız kalması, dünya üzerinde hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir.”

“İsrail’den iki dünyada da davacıyız” ifadelerini kullandı. Dünya 5’ten büyüktür diyerek itirazlarımızı dile getiriyoruz diyen Erdoğan, “Dünyadaki ülkelerin güvenliğini 5 ülkenin keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. BM’nin kesinlikle reforme edilmesi şarttır

“Türkiye olarak çarpıklıkların düzeltilmesi için harekete geçtik. 5 ülkenin işine gelmediği gibi diğer dünya liderleri de korkuyorlar. Acaba akıbetimiz ne olur. Çünkü hepsinin bu 5 ülkeden çıkarları var. Hamdolsun bizim böyle bir bağlantımız yok. Biz sadece Hakk’a ve halkımıza bağlıyız. Dünyaya baktığımız zaman kadınlar ve çocuklar… Çoğunlukla kendi kararları olmayan savaşların bedelini ödemek zorunda kalıyor. Filistinli kadınlar ve çocuklar İsrail zulmünün en büyük mağdurları”