Erdoğan’dan İnce itirafı: Bizi şaşırtmayı başardılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, Muharrem İnce'nin CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olmasını değerlendirdi: 'Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım. Çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar' dedi.

Partilerin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreçlerine değinen Erdoğan, “Kimi partiler grup kararıyla veya imza toplamak suretiyle genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiler. Tek bir parti hariç ana muhalefet partisinin genel başkanı her nedense cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Partisini yönetmek Türkiye’yi yönetmeye talip olmaktan daha cazip gelmiş olacak ki bir başka adayı öne sürdü. Uzun bir süre sözünü ettikleri çatı aday falan da değil. CHP kongrelerinde genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanlığı adaylığı için önerdiler. Demek ki ana muhalefet partisinin gözünde, CHP genel başkanlığı, cumhurbaşkanlığından daha önemli, kritik bir görev” ifadelerini kullandı.

“KORKARIM BU İŞİN SONU CHP’NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER”

Erdoğan, “Zaten Kılıçdaroğlu’nun aday tanıtırken ki hali, tavrı ifadeleri, mimikleri takdim şekli bu konuya bakışını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişler. Şimdi de seçmenlere başka partilerin cumhurbaşkanları adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasi ile Açıklıyorlar. Milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içerisinde yok. Korkarım bu işin sonu CHP’nin toptan satışına kadar gider” diye konuştu.

“HAKLARINI VERMEK LAZIM ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTMAYI BAŞARDILAR”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin Erdoğan, “Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, ‘hadi bakalım işte er meydanı’ dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır” açıklamasında bulundu.

“BUNLAR ÇOK BASİT, POPÜLİST POLİTİKALAR”

Erdoğan, “Muhalefetin vaatlerine baktığımızda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş illa biz bunları yıkacağız, yok edeceğiz diyorlar. Biri artık Çankaya’da yatacakmış, bir diğeri de Külliyeyi gençlere teslim edecekmiş. Böyle bir politika olur mu?Bu nasıl cüce bir politikadır? Çankaya’da yatmak ile konuk evi haline getirmek ile politika yapacaklarını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar? Bu millet 24 Haziran’da gereken cevabı, gerektiği şekilde verecektir. Bunlar çok basit, popülist politikalar. Bunlar artık mazide kaldı kimse bunları yutmuyor. Millet sizden neyi yıkacağınızı değil neyi inşa edeceğinizin projesini istiyor” ifadelerini kullandı.

“TEK BİR DERTLERİ VAR; RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I YIKMA”

Biri Çankaya’da yatacakmış bir diğeri de Külliye’ye tahsil edecekmiş böyle politika olur mu, bu nasıl cüce bir politikadır? Kafanızda Türkiye milleti için tarihe geçecek bir proje var mı onu söyleyin. Biz manifestomuzu milletimizle paylaştık. Tek dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran’da yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğiz.

Başka Cumhurbaşkanı adayları da mevcut, biz ne kadar adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz, demokrasinin güzelliği işte bu. Bizim siyaset anlaşımız hizmet, proje, inşa üzerine kurulu. Muhalefetin bir projesi var onu açıkladılar. Bu proje Türkiye’yi eski sisteme geri döndürmekmiş.

“SON ŞU ANDAKİ RAKAM; 4 BİN 423 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“Erdoğan, “Son şu andaki rakam; 4 bin 423 terörist etkisiz hale getirildi. 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirip sığınmacıların dönmesini sağladı siz yeniden buraları terör örgütlerine mi bırakacaksınız?” dedi.

“KUR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SALDIRI DALGASINI TERSİNE ÇEVİRECEK PROJELERİMİZ VAR”

Erdoğan, “Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var” dedi.

“ÇOK SAYIDA KANUN ÇIKARMAYA, VEYA KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE HATTA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ DUYULACAKTIR”

Erdoğan, “Çok sayıda kanun çıkarmaya, veya kanun değişikliğine hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Aziz milletimden isteğim şudur, bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, anayasa değişikliği yapabilecek güce bizleri kavuşturmak suretiyle cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde de istikrar ve güvenin temininde Meclis çoğunluğu önemlidir. Milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına inanıyorum” dedi.

“KENDİLERİNE FARKLI İSTİKAMETLER TAYİN EDENLERE GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZDİ”

“Tayyip Erdoğan, bugüne kadar ülkesinin ve halkının aleyhine olacak hiçbir adımı atmamış, iş yapmamış karar vermemiştir” diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, “Buna rağmen bazı yanlışlar, eksikler belki yanlışlar art niyetten veya tembellikten değil hayatın tabi akışı içindeki değişimlerden kaynaklanmıştır. Dün iyi bildiğiniz, birlikte yol yürüme kararı aldığınız insanların, kesimlerin yarın rotayı nereye çevirebileceklerini kestirmek mümkün değildir. Kendilerine farklı istikametler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi. Nitekim öyle de yaptık. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı herkese karşı veririz. Biz iki yüzlü, iki dilli olmadık. Herkese aynı şeyleri söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri bırakınız başka ülkeleri rejimin kendisi dahi sağlayamamıştır. Türkiye’yi AB’ye eşit ve adil bir şekilde almayı hedeflemeyen hiçbir projeye rıza göstermedik” ifadelerini kullandı.