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Erdoğan, May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı May’in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

android-time 14:49 14 Nisan 2018
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Erdoğan, May ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı May’in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.

İHA

Son güncelleme: android-time 14:5914.04.2018
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