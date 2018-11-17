Erdoğan’dan Erbaş-Mısıroğlu görüşmesi için açıklama

Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir" dedi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 10 Kasım'ın arifesinde Atatürk düşmanı Mısıroğlu'nu ziyareti konusunda, "Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır.” ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir. Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız.” İLGİLİ HABER Ümit Özdağ: 'Ali Erbaş Türk ordusunun mu, Yunan ordusunun mu yanında?' ERBAŞ-MISIROĞLU GÖRÜŞMESİ Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 10 Kasım öncesinde Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesini, “Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum. Milletimizle Diyanet mensuplarının arasını açacak tartışmaların kimseye bir faydası yok” sözleriyle değerlendirdi.

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