Erdoğan, Necip Fazıl Ödül Töreni’nde konuştu!

Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu fakire de Üstadı takdim etme görevi verilmişti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde konuştu.

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“BU FAKİRE DE GÖREV VERİLMİŞTİ”

Erdoğan, “Milli Türk Talebe Birliği’nin Milli Gençlik Gecelerini düzenlediği günlere, gecelere götürüyor. O zaman tabii Cemal Reşit Rey yoktu, burası spor, sergi sarayıydı ve bu sarayda Milli Gençlik Gecesini yapıyor ve burada Üstadı dinliyorduk ve bu fakire de Üstadı takdim etme görevi verilmişti. Ben de kendisini burada takdim etmiştim. O gece bir başka geceydi ve gittiğimiz her Milli Gençlik Geceleri zaten oradaki spor salonlarını tıklım tıktım dolduruyordu, İstanbul böyle, İzmir öyle, Ankara öyle. Böyle bir yolculukta devam eden bu süreç, fakire spor sergi sarayını da Habitat 1 toplantısı için bu hale dönüştürmesi görevini vermişti ve burayı yıktık, bu hale getirdik, Habitat 2 Zirvesi burada yapıldı. Belediye başkanlığımın birinci yılıydı, şimdi de burada Üstadı anıyoruz, elhamdülillah” diye konuştu. DHA