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Erdoğan Niğde’de

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki AKP mitinginde konuşuyor.

android-time 14:28 11 Haziran 2018
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AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki AKP mitinginde konuşuyor.
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