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Erdoğan o vatandaşı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı telefonla aradı.

android-time 00:10 9 Nisan 2018
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Erdoğan o vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı bu akşam telefonla aradı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan Stuttgart'taki olay hakkında bilgi aldı. Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

ALMAN POLİSİNİN KÖTÜ MUAMELESİ KAMERALARA YANSIDI

Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. İHA

Son güncelleme: android-time 00:1409.04.2018
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