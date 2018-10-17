Erdoğan, ODTÜ’lüler için açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün makamında kabul ettiği ODTÜ'lü öğrenciler hakkında açtığı 'hakaret davası'nı geri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle uzun bir süre gözaltında kalan ve daha sonra serbest bırakılan ODTÜ’lü öğrencilerle Saray’da görüşmüş 45 dakika süren görüşme için AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sıcak bir havada geçti” demişti. Çelik; Erdoğan'ın, öğrenciler için açtığı davayı da geri çekeceğini duyurmuştu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu davayı geri çekme dilekçesini mahkemeye sundu. Dilekçede, “Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin siyasetle ve ülke sorunlarıyla ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duymakta ve gençlerimize güvenmektedir. Bu çerçevede başta seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katılımı hususunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar milletimizin bilgisi dahilindedir. Ancak gençlerimizin düşüncelerini ifade ederken bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasetçilere özenerek hakarete tevessül etmesi, Cumhurbaşkanımızın tasvip edebileceği bir hal tarzı değildir” denildi.

Dilekçenin devamında şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin öncelikle eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatle hizmet etmelerini, siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve nezih üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir. Arz olunan ve resen göz önünde bulundurulacak çerçevesinde sanıklar hakkında vaki şikayetten vazgeçtiğimizi ve katılma talebimizin bulunmadığını vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

ODTÜ’lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında ‘Tayyipler alemi’ olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikayette bulunmuştu. Erdoğan’ın şikayeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.