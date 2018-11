Erdoğan: Onlara verilen emek ayrı bir saygıya layıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan “Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır” dedi.

Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Nihat Özdemir, Ebru Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kucaklarına aldıkları bir bebeği sevdi.

“Küçükçekmece gelişmeye devam edecek. Çünkü Küçükçekmeceliler liderine güveniyor”

Törende konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Özel çocuklarımızın güzel ailelerine hizmet verecek olan bu okulumuz, ilçemizdeki hayır ve bereketin bir ışığı olarak Küçükçekmece'de hep parlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım eğitime göstermiş olduğunuz özel önem sayesinde bu dönemde Küçükçekmece ilçemiz 17 yeni okula kavuşmuş oldu. 11 ana okulumuz şu an hizmet veriyor. Şu an yapımı devam eden 11 yeni okulumuzla eğitim sizlerin sayesinden düne göre çok daha iyi noktada. Özellikle İBB başkanımızın, bakanlıklarımızın ve Küçükçekmece belediyesi toplam bu yıl yatırım maliyetimiz 5.7 milyarlık bir rakamla ilçemiz için gurur verici. Küçükçekmece'ye göstermiş olduğunuz bu katkılar sayesinde inşallah önümüzdeki yıllar itibariyle en büyük sorunlarımızdan olan ulaşım meselesi şu anda 3 farklı metro hattını gelmesiyle bu sorunumuz da aşılacak. Biraz gecikmiş olmakla birlikte Gebze Halkalı tren hattı inşallah yıl sonu tamamlanmış olacak. Bugüne kadar Türkiye'de en hızlı yapılan metro çalışmamız. Şu anda 3. Havalimanından Halkalı tren istasyonu hattı çalışmaları başlamış durumda. Bu çalışmalar tamamlandığında ilçemizin en büyük problemi olan ulaşım meselesini çözmüş olacağız. Şu anda Atakent Mahallesi’ndeyiz. Belki de Türkiye'de en fazla anaokulunun, en fazla lisenin bulunduğu bir mahalle. Küçükçekmece gelişmeye devam edecek. Çünkü Küçükçekmeceliler liderine güveniyor” dedi.

“Özel bireyler, engelli insanlar bu ülkede bir dönem görmezden gelindi”

Özel eğitimin ihmal edilmemesi geren bir konu olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Özel çocukları topluma kazandırma yolu bu eğitimler. Özel eğitim çocuklarımızın çevreye bağımlılığını azaltan, onlara hayata karşı daha bağımsız hale getiren bir süreç. Bu sayede hem kendilerinin hem de aile bireylerinin hayat kalitesi yükselmekte. Meslek sahibi, üretken insanlar oluyorlar bu sayede. Özel bireyler, engelli insanlar bu ülkede bir dönem görmezden gelindi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanım sizin öncülüğünüzde bu konuda önemli mesafeler alındı. Belediye başkanlığınız döneminden itibaren her alanda engelleri kaldırdınız. Bu çalışmaların bereketini birlikte yaşadık. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Ancak daha kat edilmesi gereken çok mesafe var. Sadece kamu kuruluşları değil, özel sektörün de gayret göstermesi gerekiyor. Bu anlamda Gülseren Özdemir okulu önemli bir açığı kapatıyor. Bu okulu ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görmek en doğrusu” diye konuştu.

“Tüm projelerimizi engelli kardeşlerimizi düşünerek yapıyoruz”

Yapılan çalışmalarla her bireyin topluma kazandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekleyen Uysal, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile şehrimizde her bireyin topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Tatil kamplarından, okul öncesi eğitime kadar her alanda özel çocuklarımızın yanındayız. Tüm projelerimizi engelli kardeşlerimizi düşünerek yapıyoruz. Toplu taşıma, ulaşım, üst geçitler ve konutlara kadar her işimizi onların kullanımına uygun olacak şekilde planlıyoruz. Merkezlerimiz ve irtibat bürolarımızda her yıl yaklaşık 700 bini aşan özel bir yerlere hizmet sunuyoruz. Yılda 100 bin engelli vatandaşımıza ücretsiz eğitim imkanı veriyoruz. Atlı ve su ile terapi yöntemlerini merkezlerimizde uyguluyoruz. İstanbul'u dünyanın engelli dostu şehri haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: “Tek dileğim bizi ilk günden itibaren sevmeniz, bağrınıza basmanız”

İstanbul görevine yeni atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yeni görevi ile ilgili konuştu. Yerlikaya, “Üzerimde kalmasın iki gün önce aziz İstanbul'a gelip bu onurlu yeni görevime başladım. Gazi şehrin, gazi şehir evlatlarının aziz İstanbullulara selamını getirdim. Öncelikle aziz İstanbul'a vali olarak atanmam nasip olduğu için Rabbime şükrediyorum. Bu onurlu görevi tensipleri ile şahsımıza layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Her vilayete, Şırnak'a, Ağrı'ya, Tekirdağ'a, İstanbul'a bir şehirde göreve başladığımda kalbimizden ailecek şu temennide bulunduk ‘Ya Rabbim bu ilk anda bizim sevgimizi hemşehrilerimizin gönlüne, onların sevgisini de bizim kalbimize yerleştir'. Bu sevgi ilk günden son ana kadar artarak devam etsin. Çünkü yaratılışımızın sebebi o sevgi. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Büyük zorluklar hep sevgi ile gideriliyor. Aziz İstanbullulara tek dileğim bizi ilk günden itibaren sevmeniz, bağrınıza basmanız” diye konuştu.

“Milletlerin ülkelerin bu tür okulları açmaları onların vicdanlarının, merhametlerinin ölçüsüdür”

Özel eğitim kurumlarının toplum vicdanının merhametinin bir ölçüsü olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu özel günün anlamı böyle bir bina ile daha da özelleşiyor. Dünyanın birçok yerinde birçok okula gitme fırsatı buldum. İnanın böyle güzel okulların sayısı çok az. Milletlerin ülkelerin bu tür okulları açmaları onların vicdanlarının, merhametlerinin ölçüsüdür. Eğer bu tür okullarımız bu tür çocuklarımız için varsa o zaman merhametimiz, vicdanımız vardır. Bizim Türkiye olarak vicdanımız var. Bu okul bizim için bir örnek, uluslararası standartlara sahip bir okul. Özdemir ailesi daha birçok katkı yaptı eğitim dünyasına.Yaklaşık 50 bin civarında öğrencimiz var özel eğitim okullarımızda yaklaşık 49 bin kadar yarı zamanlı öğrencimiz var. Ayrıca evde ve hastanede eğitim yapabiliyoruz bu çocuklarımız için. Yeni proje olarak e-okul uygulamasını da hizmete verilmesini bekliyoruz. Ben bu çocukları ailelerinin de büyük desteğe ihtiyacı olduğunu, onların yanında olduğumuzun bilinmesini isterim” dedi.

