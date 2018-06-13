Erdoğan panik yaşıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meral Akşener’den korktuğunu savundu ve “Tayyip Bey 2. turda Meral Hanım ile yarışmak istemiyor. Erdoğan biliyor ki 2. tura Akşener kalırsa seçimi kazanma şansı yüzde sıfır” dedi.

Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Aydın, Gölbaşı'nda partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu ve “Erdoğan'ın kafasındaki planı Meral Akşener bozdu'' diyerek şunları söyledi:

“Erdoğan'ın yeni hesabı şu; madem birinci turda kazanamıyorum ikinci turda kendime uygun birini seçeyim. Her seçim böyle yapar. Her seçim karşısına birini alır onunla ötekileştirir, onun korkusu üzerinden de sağ tarafı konsolide eder. Erdoğan biliyor ki ikinci tura Meral Hanım kalırsa seçimi kazanma şansı yüzde sıfır. Çünkü AK Parti'ye oy veren bir grup seçmen bile ikinci turda çözülüp bu tarafa gelecek. Onu görüyor, onu biliyor. O kadar da feraseti var bilir.” Koray Aydın, “Erdoğan şimdi kutuplaştırma yaparak İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Akşener'e bütün TV kanallarını kapattırdı.” dedi ve şöyle devam etti: “Meral Hanım miting miting dolaşıyor, biz de milletvekili adayları olarak halka gidiyoruz. 2. tura Akşener kalınca seçimi kaybedecek bunun paniğini yaşıyor.”