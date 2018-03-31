Erdoğan partisinin Pendik İlçe kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Pendik İlçe Kongresinde yaptığı açıklamada, 'Türkiye’de, İstanbul’da yaşayamam diyenler ülkemize değil, hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca Pensilvanya'ya, "Şimdi Pensilvanya’ya kaçan da telaşta 'akıbetim ne olacak diyor' Kosova’dakilerin akıbeti ne olduysa senin akıbetin de o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık. Uzun adama salla yolla" diyerek seslendi.

Partisinin Pendik İlçe Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Değerli kardeşlerim İstanbul’a hizmet etmekten mutluluk ve şeref duyuyoruz.

Ömrümüzün sonuna kadar ille de İstanbul demeye devam edeceğiz. Merhum Cemil Meriç’in kendilerince bu ülkeyi yaşanmaz bulanlara onlara yönelik bir tespiti var, “Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşatmayanlardır”. Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Eğer Türkiye’de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil, Türkiye’de yaşamayan hele hele İstanbul’da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz. Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük. Türk milletinin bir mensubu olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Tabi biz ülkemizden şikayet edenlerin derdinin taşı toprağı değil, insanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türk milletinin bir ferdi olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Rabbi’me bana bu milletin ferdi olmayı bahşettiği için ne kadar şükretsem azdır.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ



Konuşmasının bir bölümünü de CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ayıran Cumhurbaşkanı, “Birileri de diyor, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Zaten şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin. Şu anda da mahkemede hesabını vereceksin, ve yanında taşıdığın Pensilvaya uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlara nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Oyunlarınızın da hesabını vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok.” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN: “KOSOVA’YI İKİNCİ SIRADA TANIYAN BİR ÜLKEYİZ”

Cumhurbaşkanı ayrıca Kosova’da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da, “Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova’da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova’nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova’nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti’ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova’yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye de değinerek, “Şimdi Pensilvanya'ya kaçan da telaşta ‘akıbetim ne olacak’ diye. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin akıbetin de o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık. Uzun adama salla yolla. Benim Allah'ım var senin neyin var bilemem. Biz bu milletin duaları ile ayaktayız. Öyle zannediyorum ki sen Hansların, Georgeların duaları ile ayakta kalmaya çalışıyorsun. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Sen bu ümmeti böldün, bu milleti parçaladın. Bu milleti parçalayanlara bu milletin ahı er ya da geç tutacaktır” ifadelerini kullandı. AJANSLAR