Erdoğan Saray’daki toplantıya katılmadı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açıklanmıştı. Ancak Erdoğan bu toplantıya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısına katılacacağı duyurulmuştu.

Ancak Erdoğan toplantıya gelmedi. Erdoğansız toplanan Koordinasyon Kurulu’nda Başbakan Binali Yıldırım yer aldı. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada sektörün sorunlarına değindi. Yatırımcılara seslenen Yıldırım “Yatırımın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde paylaşacağız. ^

2018 yılı için konuşulanları ortadan kaldıracağız, önünüzü açacağız. İş yapmaya, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz.” dedi. GRUPTA DA KONUŞMADI Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de resmi programında olmasına rağmen partisinin grup toplantısına katılmamıştı. MGK TOPLANTISI VAR Cumhurbaşkanı’nın yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.