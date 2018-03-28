Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan Saray’daki toplantıya katılmadı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açıklanmıştı. Ancak Erdoğan bu toplantıya katılmadı.

android-time 13:44 28 Mart 2018
Haberler Gündem
Erdoğan Saray’daki toplantıya katılmadı
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açıklanmıştı. Ancak Erdoğan bu toplantıya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısına katılacacağı duyurulmuştu.
Ancak Erdoğan toplantıya gelmedi. Erdoğansız toplanan Koordinasyon Kurulu’nda Başbakan Binali Yıldırım yer aldı.

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada sektörün sorunlarına değindi.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katıldı.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katıldı.

Yatırımcılara seslenen Yıldırım “Yatırımın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde paylaşacağız. ^
2018 yılı için konuşulanları ortadan kaldıracağız, önünüzü açacağız. İş yapmaya, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz.” dedi.

GRUPTA DA KONUŞMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de resmi programında olmasına rağmen partisinin grup toplantısına katılmamıştı.

MGK TOPLANTISI VAR

Cumhurbaşkanı’nın yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.

Son güncelleme: android-time 13:5028.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar