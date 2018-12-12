Erdoğan: Fırat’ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi. Münbiç'te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki '30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz.' Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler. Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için harekatımıza birkaç gün içinde başladık, başlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan kısa bir sunumun yapılmasının ardından çıktığı kürsüde konuşmasına başladı ve özetle şunları söyledi:

“Bunları milletin bir zaferi olarak görürken, bu operasyonlar bize savunma sanayisinde gücümüze güç kattı. ‘Batı verirse bir şey yaparım’ kusura bakmayın, batıdan bir şey gelmez. Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Biz Kıbrıs’tan sonra ASELSAN’ı kazandık. Şimdi ev sahibi olarak çalışıyoruz artık ihracata başladık.

(Savunma sanayi) Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık. Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez. (Savunma sanayi) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

60 MİLYAR DOLARLIK ÇALIŞMA

Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz. Özel sektörümüz çıktı ortaya, insansız hava aracını da silahlı insansız hava aracını da yaptı. Şimdi daha da ileri gidecekler, buna inanıyorum. Çok daha güçlüsünü yapacaklar. Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır.

DENEME ATIŞLARI TAMAMLANDI

Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak.

Suriye’nin kuzeyi bizim güneyimiz. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içindeler. Biz, ‘Bunlar teröristtir’ diyoruz, bizim stratejik ortaklarımız, başta Amerika olmak üzere ‘Bunlar terörist değildir’ diyor. Bunlar PKK’nın yan kollarıdır, bütün ispatlar ortada. Siz bizimle niye hareket etmiyorsunuz da gidip onlarla hareket ediyorsunuz?

TEMENNİ EDERİZ Kİ TEMİZLESİNLER

Münbiç’te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki ’30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz.’ Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler.

Bakın ne zaman Suriye’de sahaya indik işte o zaman işin gidişatı değişti. Bir gece ansızın indik ve ondan sonra iş lehimize döndü. İdlib’te büyük bir insani krizin önünü kestik. 20 bin TIR’ı aşkın Suriye’nin Kuzeyindeki teröristlere stratejik ortağımız silah araç gereç gönderdi. Türkiye bir göçebe devleti değil. DEAŞ bahanesiyle ülkemizin sınırları kuşatılınca Amerikalılara ifade ettik.

OPERASYON BİRKAÇ GÜN İÇİNDE

Fırat’ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemek için yapacağımız hareketın birkaç güne başlayacağını ifade ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değil. Bölgede faaliyet gösteren terör unsurlarıdır. Münbiç Araplara ait olduğu halde terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşlerini ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Biz ülkemize ve milletimize tuzak kuranlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürümeye devam edeceğiz.”

T 625 genel maksat helikopterimzin adını Gökbey olarak belirledik.”