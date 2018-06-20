Erdoğan ses kaydıyla oy istemeye başladı

24 Haziran seçimlerine dört gün kala anketlerde beklediği sonuçlara ulaşamadığı düşünülen AKP, çareyi vatandaşı tek tek arayarak oy istemekte buldu.

Sabit numaradan aranan vatandaşlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kaydı dinletilerek oy isteniyor. Erdoğan ses kaydında, “Ben Recep Tayyip Erdoğan. Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizden aldığımız güçle milletimize ilkler yaşattık. 24 Haziran seçimleri yaptıklarımızın pekişmesi için kritik bir öneme sahiptir. 2023 hedeflerimize, 2053, 2071 vizyonlarımıza emin adımlarla yürümek için, ‘güçlü meclis, güçlü Türkiye, güçlü hükümet’ için seçim gününe kadar sizlerden daha fazla gayret göstermenizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: BU ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR

Yeniçağ’da yer alan habere göre, İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan konuyla ilgili olarak, “Bu yasak. Sesli mesaj işi yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı, yasakları kendi delerek, toplumun kanunların dışına çıkmasına vesile oluyor. Yarın kanun tanımaz bir toplum olursak, bunu sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kanunen daha önceden yasaklanmış bir şeye tenezzül etmesi, önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın çaresizliğini, sonra kanun tanımazlığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.