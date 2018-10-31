Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan: Sesim geliyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu Teknoloji geliştirme altyapıları açılış töreninde denemesi yapılacak bir sistemin tanıtımı esnasında TÜBİTAK ile yapılan bağlantıda sorunlar yaşandı.

android-time 15:55 31 Ekim 2018
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu Teknoloji geliştirme altyapıları açılış töreninde denemesi yapılacak bir sistemin tanıtımı esnasında TÜBİTAK ile yapılan bağlantıda sorunlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada sığınak delici mühimmatın testinin yapılacağı merkez ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ses bağlantısı koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ses bağlantısının sağlanması için ‘sesim geliyor mu’ uyarısı yaptı.

İşte o diyalog:

Erdoğan: – Sizin sesiniz gelmiyor benim sesim geliyor mu?

Erdoğan: (bir süre bekledikten sonra) – Benim sesim geliyor mu?

Erdoğan. – Evet arkadaşlarımızın sesini henüz alamadık. Galiba gelecek. Duyuyor musunuz arkadaşlar?

(Canlı yayında yaklaşık bir dakika sonra merkez yanıt verdi) – Sizleri duyuyoruz sayın Cumhurbaşkanım.

Erdoğan: – Gayet güzel biz de duyduk.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 16:2731.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar