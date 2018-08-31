Erdoğan: Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtulması için…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti öncesinde ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomik ağırlık merkezinin ciddi bir eksen kayması yaşadığına işaret ederek, 70 milyonluk nüfusu, geniş yatırım olanakları ve yetişmiş insan kaynağının yanı sıra yıllık 350 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile Orta Asya’nın, önemi gittikçe artan bir coğrafya olduğunu kaydetti.

Erdoğan ayrıca, “Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız dönemde etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

AA