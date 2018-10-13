Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine’ye devredeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili konuşan Erdoğan, 'İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah Meclis'ten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş. Yasaklanmış. Bu ne meram adamdır. Bu zannediyor ki hala SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Artık Türkiye'de Bay Kemal'ın SSK Genel Müdürü olduğu dönem yok. Sen ölüleri rehin alıyordun. Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. SSK Genel Müdürüyken bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü. Ölüleri rehin aldı. Şu anda Kayseri'deki şehir hastanesini adam adeta suçluyor. Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin hayatın bu akşam yalan sabah yalan. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah 5,5 ay sonra Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da verecek. Kayseri İstikrarın, güvenin, huzurun, yatırımın, ticaretin manasını iyi bilir. Mesele ülkenin ve milletin bekası olduğunda kimin vanıldığını, kimin de yürekten konuştuğunun ayrımını Kayseri iyi yapar. Dünyada dengeler yeniden oluşturuluyor. Bunlar aileme, partime iftira atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciyi biz besliyoruz. Onlara ev sahipliğini biz yapıyoruz. Batılı kapıları kapatırken biz kardeşlik kapılarını açıyoruz. Türkiye tarihindeki en büyük değişimi yaşıyor. Şu anda bir kısmı Kayseri'de yetişen kahraman askerlerimiz sınırlarımızın ötesinde başarı üstüne başarı kaydediyor. Bunlar üzüntü yaşıyor. İdlip'teki başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı, Ana Muhalefet bir söz edemedi.

Zeytin Dalı Harekatında neredeyse operasyonu engellemeye çalışacak kadar kopuk bir görüntü sergilediler. Yurt dışına gittiklerinde ülkesini seven vatandaşlarımızla değil Hansla, bu ülkele hakaret edip bu ülkeden kaçan ajanlarla bir araya geliyorlar. Terör örgütü mensuplarının etkinliklerine katılıyorlar. Bu ülkede ne kadar vatan millet düşmanı varsa hepsiyle el ele koyun koyuna oluyorlar. Ben bunları deyince CHP terör yandaşlarıyla el ele yürüyor deyince rahatsız oldular. Laf ola beri gele yok. Ana muhalefetin başındaki zat güya adalet yürüyüşü yaptı koluna girenler tescilli terör yandaşlarıydı. Son 17 yıldır ülkemizdeki Ana Muhalefet partisinin en büyük başarısı maalesef her evden bir oy diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmaktır. Bununla kalmadılar mahalli idareler seçimlerinde kimi belediyeleri onlara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25'in üzerine çıkamıyorlar” dedi.

“İş Bankası hissesi Meclise gelecek”

“Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz” diyen Erdoğan, “Öyle bu milletin parasını biz belediyeye verelim Kandil’e gitsin yok böyle bir şey. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar. Yok böyle bir şey. Müslüman bir delikten bir kere sokulur. 2019 Mart’ında bunlar milletimizden bir şamar daha yiyecek. Ellerindeki mevcut milletvekilliği, ekmek elden su gölden yaşayıp gitmektir. Kılıçdaroğlu'na açtığım davalarda kazanan paraları kendi cebinden mi yoksa CHP'nin kasasından mı ödedi? Bunu da açıklamaya davet ediyorum. Aslında CHPlilerin sorması lazım. Sorumluluk yok. Dertlenmek yok.

İş Bankası'ndan Gazi Mustafa Kemal'in CHP hissesi olarak yüzde 28'e yakın bir hisse olayı var. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. CHP'nin 4 üyesi ile bunun kontrollüğüne zemin hazırlandı. Meclise bu konuyu getiriyoruz. AK Parti olarak getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine devrini sağlamış olacağız. Tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Ya bir de kullanacak mıydın? Bir an önce meclisimizden bu geçecek ve ardından hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek” ifadelerini kaydetti

‘Nerede kim ne yapıyor bunu bileceksiniz’

Erdoğan, “Önümüzde birkaç çözülmesi gereken konu var. Bunlardan biri terör. Bu alçaklar da boş durmuyor. Ülkemizin canını yakacak eylemler için fırsat kolluyorlar. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Bir başka sorunumuz FETÖ'dür. Bu ihanet çetesinin maddi ve manevi zararları çok büyük. Eğitim ve hayır hasenat diyerek sinsice kurdukları tuzaklarla nice vatandaşlarımızı düşürdüler. Bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık'tır. Bu hareketin 40 yıl mazisi var. 40 yıl bu günlerin hazırlığını yaptılar. Ortaya konulan tüm delillere rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler sonuçlarına hazırdır demektir. FETÖ terör örgütünün içinde kalan kim olursa olsun ister babamız olsun, evladımız, kardeşimiz olsun kusura bakmasın canlarını yakarız. Hukuk neyse bunu da uygularız. Çünkü onlar bu ümmeti. Aileleri parçaladılar. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Bugüne kadar ne oldu. Şimdi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gibi eşi benzeri olmayan bir büyük ihanete rağmen bu yapıyı savunmaya devam edenlere yapacak bir şeyimiz kalmamıştır. Bu mücadeleyi de hukuk devleti içinde yürütüyoruz. Adalet ve hukuk herkesin hatta hainlerin bile hakkıdır. Dünyada böylesine büyük bir saldırıya maruz kalıp da demokratik hukuk devleti içinde yürüten bir başka ülke yoktur. Buna rağmen FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Her gün yeni deliller bulunuyor. Daha önce bilinmeyen insanlar savcılarımızın hakimlerin karşısına çıkartılıyor. Geçmişte Kayserimizin de FETÖ’den çok çektiğini iyi bilirim. Bu ihanet çetesinin peşini Kayseri’de de bırakmadık bırakmayacağız. Isparta’da bir bankanın kasasından bunlara ait 100 kilo altın 5 milyon dolar para çıktı. Kim bunlar FETÖ. Devam ediyor. Şimdi bankalarda. Buradan tüm finans sektörlerine sesleniyorum. Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza da dikkat. Nerede kim ne yapıyor bunu bileceksiniz. Bir gün mutlaka tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir” ifadelerini kullandı.

İHA