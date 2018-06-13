Erdoğan Trabzon’da konuştu

Trabzon mitinginde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticileri ile ilgili açıklamalara bulundu. Taban fiyatlarıyla ilgili üreticinin mağdur edilemeyeceği bir çözüm bulacaklarını ifade eden Erdoğan, bu vaadini de seçim sonrasına bıraktı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Alimlerin ve ariflerin şehri Trabzon. Ülkemize nice değerler kazandırmış Trabzon. Bizim dermanımız Trabzon’dur, Karadeniz’dir. Türkiye’dir. Buradan sizler aracılığı ile Trabzon’daki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Artık Ramazan-ı Şerif’te son iki gündeyiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Trabzonlu adamın hasını iyi bilir, siyasetçinin hasını da iyi bilir. Kim memlekete hizmet etmiş Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Biz Trabzon’un karşısına Cumhur ittifakı ile geliyoruz. Peki onlar kimle geliyor? Yanlarında kimler var? Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiyi kirlettiler. Peki Trabzon milli iradeye nasıl sahip çıkılacak gösterek mi? Trabzon tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi destekliyor muyuz?

Bu muhalefet benim kıraathane lafımdan bir şey anlamadı. Kıraathaneden bunlar kumarhane anlıyor. Kıraathane okuma evi demek. Millet olunca milletin okuma yeri demek. Bundan sonra gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. Ben kek diyorum bunlar keklik anlıyor. Çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Yakışır değil mi? Trabzon’a da yakışır. İnşallah öğrencilerimiz başarıdan başarıya yürüsünler. Sağlıkta biri 400 yataklı, 16’sı hastaneden oluşan 45 sağlık tesisi yaptık. 5 adet sağlık tesisinin çalışmaları devam ediyoruz. Trabzon’a yeni şehir hastanesi kazandırıyoruz.

Trabzon’a 16 yolda 140 km bölünmüş yol yaptık. İşte bu büyüyen Türkiye’nin alameti. Maliyeti 4,2 katrilyon TL olan 20 adet yol projemiz devam ediyor. Bunların tamamı da 2 yıla kadar tamamlanıyor. Buradan çıkıp Ovit’e geçeceğim.

‘Fındıkta mağdur etmeyecek bir çözüm bulacağız’

Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız.” diye konuştu.

Yaptığımız projelerle ülkemizi 2023’e hazırlıyoruz. Son 16 yılda Trabzon’a 28 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil icraat, icraat. Trabzon’da 2.devlet üniversitesini kurduk. 8880 kişilik yurt binaları yaptık. Trabzon demek futbol demekse Trabzon’a 41 bin kişilik Şenol Güneş Stadyumu yaptık mı? Hüseyin Avni Aker ve Akçabaat millet bahçesi olacak.