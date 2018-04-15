Erdoğan Üsküdar’da finans sektörü için sert konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar'da düzenlediği olağan kongrede konuştu. Erdoğan, “Kur savaşı ilan ettiler ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız” dedi.

AKP Üsküdar 6'ncı Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Vakıfbank Spor Salonu'nda yapılan kongre için salonun önüne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşıladı. Erdoğan, burada vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etti.

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“BİN METROYA NE OLDUĞUNU ÖĞREN DEDİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal'e dedim, bin dedim, binde metro neymiş öğren dedim. Bak bunlar önemli şeyler dedim. Sıradan işler değil, bunlara bin ki dünya nedir tanı dedim. Sıradan olay değil bunlar. SSK verdiler sana genel müdürlük yaptın batırdın. Ölüleri bile rehin aldılar. Ama şimdi bizim hastanelerimiz ne hale geldi, görüyorsunuz. Bu mevcut hastanelerle yetinmiyoruz. Şehir hastanelerini yapıyoruz. Sancaktepe'ye yapılacak hastanenin ihalesini yapacağız. 3 bin 250 yataklı hastane yapılacak. Hastalarımızın birçoğu içerde özel araçlarla taşınacak. Batı'nın ulaşamadığı yere biz ulaşacağız. Türkiye bunları başardığını dünyaya gösteriyor ve gösterecek. Şu anda Mersin'de Isparta'da, Adana'da var. Yola devam ediyoruz. Onlar yapar biz yapamaz mıyız, onların daha iyisin yaparız dedik ve yaptık” diye konuştu.

“BAĞIMLILIĞIMIZ YÜZDE 35’E DÜŞTÜ”

“Teröristlerin inlerini girdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“F-16'larımızla ve SİHA'larımızla inlerine girdik. Bunları şimdi biz yapıyoruz. Kapılarına gidiyorduk, bizi kapıdan gönderiyorlardı. Ama şimdi biz yapar hale geldik. Bakın nereden nereye. Şimdi zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyoruz. Şimdi tanklar bitti, onları da sürüyoruz. Kararlıyız kararlı. Artık bizim yurtdışına bağımlılığımız yüzde 35'e filan düştü. Daha iyi ve güçlü olacağız. Bunların hepsini başaracağız”

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“BU ÜLKEDE YAŞAM HAKKI BULAMAZSINIZ”

Kur savaşı ilan edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur savaşı ilan ettiler ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü kur savaşı finans sektörüyle böyle bir müdahale bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Biz bu yola kararlı bir şekilde yürüyoruz. Yarın gazeteler piyasalar altüst oldu diye yazarlar, bundan dolayı oluyorsa hayırlı olsun. Finans sektör bu vatana ihanet etmezse bu vatanda onlarda görevini yaparsa başımızın gözümüzün üstünde yerleri var her türlü desteği veririz. Faiz denilen belayı düşürmeleri lazım. Bu yolculukta iyi yere geliyoruz, daha iyi olacağız” şeklinde konuştu. İHA