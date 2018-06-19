Erdoğan Van’da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 'Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur' dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları;

“Bir asır önce özgürlüğünü kanı canı pahasına kazanan gazi şehrimiz Van, bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine geldim. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van. Tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van’ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık. Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul’daki bir avuç marjinalin eline verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor.”

‘ONLAR YIKIM EKİBİ BİZ YAPIM EKİBİYİZ’

Van’da 25 bin 172 konut, okullar, camiler gibi binaları süratle tamamlayıp hizmete sunduk. PKK ne yapıyor? Yıkıyor. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz.

‘PATRONLARLA GÖRÜŞTÜM’

Van’a 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 337 bin zirai araziyi sulamaya açtık. Pay sulaması inşaatı devam eden önemli sulama projelerinden. Bu proje Van’a katkı sağlayacak. Van’da 5 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. 29 bin Vanlı vatandaşımızı işe yerleştirdik. Van’da bir teknokent bir organize sanayi bölgesi kurduk. Van’a yatırımcı çekmemiz gerekiyor. Özellikle turizmde. Turizm sektöründeki patronlarla görüştüm. Şu anda Van İran’dan gelen turistlere cevap veremiyor. Otellerle turistlere ev sahipliği yapacağız.

‘BU TERBİYESİZLİĞİ YAPAN KARŞISINDA BENİ BULUR’

Birileri sürekli çıkıyor geçmişte olanlar bugün de varmış gibi anlatıyor. Van hizmetler konusunda 10 kat ileri gitmiş. Peki bunları hangi iktidar yaptı? Aynı Van’ın demokraside haklarda 15-20 yıl önceki seviyede kalması mümkün mü? Dün burada insanlar inançlarından dolayı baskı görüyordu. Ret politikalarını biz kaldırdık, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur.