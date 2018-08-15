Erdoğan ve Albayrak’tan Katar mesajı!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri'nin mesajını paylaştıktan sonra yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye’yle alınan 15 milyar dolarlık yatırım kararının ardından sosyal medya hesabından Türkçe mesajlar attı. Al Sani, “Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız” dedi. Bu mesajın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek.” dedi.

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Katar Emiri bir sonraki mesajında ise “Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile Ankara'da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk” ifadelerini kullandı.

Katar Emiri’nin bu mesajının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı. Erdoğan “Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

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Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye’nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek.”

ALBAYRAK DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamada “Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız. dedi.