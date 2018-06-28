Erdoğan ve Bahçeli iki konuda uzlaştı

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından dün Ankara'da ilk kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ittifakın yol haritasını ele aldı. Kulislere göre görüşmeden OHAL'in uzatılmaması yönünde karar çıktı. Üzerinde görüşülen bir diğer konu da bedelli askerlik oldu. Bedelli için Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihi beklenecek

24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı TBMM’de birlikte çoğunluğu sağlarken, Erdoğan yüzde 52.6 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçimlerin ardından dün Ankara’da ilk kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmede ittifakın yol haritasını ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Saray’ında saat 16:00’da yapılan görüşmede Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra MHP’den Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da hazır bulundu.

İKİ KONUDA UZLAŞMA

Görüşmeye dair Ankara kulislerine sızan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli iki konu üzerinde anlaşmaya vardı. Öncelikli olarak kamuoyunda sıkça konuşulan OHAL’i gündeme alan ikili, OHAL’in uzatılmaması yönünde mutabakata vardı. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL üçer aylık periyotlarla uzatılmıştı. Son olarak 18 Nisan 2018’de uzatılan OHAL’in süresi 20 Temmuz 2018’de doluyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin uzlaşmaya vardığı bir diğer konu da bedelli askerlik. Seçim sürecinde liderlerin sıkça gündeme getirdiği bedelli askerlik konusunda da Meclis’in açılacağı 1 Ekim tarihinin beklenmesi kararlaştırıldı.