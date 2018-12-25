Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ‘atışması’

Siyasi parti liderleri, her hafta salı günü TBMM'de yapılan grup toplantılarında birbirlerine sert sözlerle yükleniyor. Partilerinin bugünkü grup toplantılarına da AKP lideri Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında geçen 'ekonomi' tartışması damga vurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ekonomideki son durumu "İşsizlik, işsizlik,işsizlik. Millet işsizlikten kendini yakıyor" diye özetlerken Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan ise tüm bu eleştirilere "Bunların dünyadan haberi yok" diye yanıt verdi. İşte AKP lideri Erdoğan'ın saat 12:00'de Kılıçdaroğlu'nun ise hemen arkasından saat 13.30'da kürsüye çıkarak gerçekleştirdikleri o 'atışmadan' özetler;

Konuşmasında Meclis’teki bütçe görüşmelerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meclis’teki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz. Bunların o edep, adaptan yoksun, kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz. Ve oradaki kullandıkları ifadeler, Cumhurbaşkanından, bakanlarımıza kadar kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle onlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler, yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin orada genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir doğru dürüst bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten, bu adamlarla düşünebiliyor musunuz ana muhalefet politika yapıyor. Varamazsınız bir yere” diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE KOL KOLA YÜRÜRLER’

CHP’yi eleştirerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele, kol kola yürürler. Yeri gelir onların diliyle konuşurlar, yeri gelir bu vatana bu millete onların ağzıyla saldırırlar, yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevlerinde ziyaret ederler. Niye? Bunların öyle bir hassasiyeti yok. Tüm enerjisini, eline geçen her fırsatı şiddeti, sokak terörünü ve bölücü yandaşlarını aklamak için kullanan bir ana muhalefet partisi ülkemizin ve demokrasimizin gelişmesi önündeki en büyük engeldir” dedi.

‘BUGÜN YARIN SİZLERE ÖNEMLİ MÜJDELER VEREBİLİRİZ’

“Ana muhalefet partisi ve bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı yeni sistemimizin ilk bütçe görüşmelerinde maalesef çok kötü bir sınav vermiştir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:”Elbette biz bölücü örgütün Meclis’teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların söylediklerini, çirkefliklerini dikkate almıyoruz. Onların Kandil’deki terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz. Onlardan demokrasimiz adına katkı beklemiyoruz. Meclis’te bulunma sebepleri Türkiye’nin önünü açacak projeleri sabote etmek olanların milletimizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaları elbette mümkün değil.”

‘GİDEREK ONLARA BENZEMEYE BAŞLADILAR’

2019 bütçesi içeriğinin bölücü örgütün siyasi uzantılarını rahatsız etmesinin gayet normal olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bizim merak ettiğimiz CHP’nin rahatsızlığıdır. Bu bütçeden niçin CHP milletvekilleri rahatsızlık duyuyor? Neden CHP sözcüleri bölücü örgütün uzantılarıyla aynı dili kullanarak bütçeye saldırıyor. Bu soruları biz değil, en başta CHP’ye oy vermiş vatandaşlarım olmak üzere, 81 milyonun tamamı soruyor, cevaplarını da merak ediyor. Anlaşılan CHP’liler seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü örgütün uzantılarıyla teşrikimesai yapa yapa giderek onlara benzemeye başladılar. İttifakın, CHP’lilerin kimyasını iyice bozmaya başladığı anlaşılıyor. Bütçe üzerinde partilerinin görüşlerini ifade etmek üzere söz alan CHP yöneticilerinin açıklamalarına baktığınızda bütçeyle ilgili dişe dokunur tek bir söz, fikir dahi bulamıyorsunuz. Peki onun yerine ne var? Bol hakaret var, hamaset var, yalan, iftira, manipülasyon var. Sokak çetelerine övgü, Türkiye karşıtlarına sunulmuş bolca malzeme var” dedi.

“Elbette biz bölücü terör örgütünün Meclis’teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız.” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Bunun içinde onların söylediklerini, hakaretlerini, çirkefliklerini dikkate almıyoruz. Onların, Kandil’deki terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime dahi edemediklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün, yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz. Onlardan demokrasimiz adına da bir katkı beklemiyoruz. Meclis’te bulunma sebepleri Türkiye’nin önünü açacak bütün projeleri sabote etmek olanların milletimizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaları elbette mümkün değildir. 2019 bütçesinin içeriği, hedefleri, Türkiye’ye kazandıracakları itibariyle bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarını rahatsız etmesi gayet doğaldır. Bizim asıl merak ettiğimiz CHP’nin rahatsızlığıdır. Her açıdan ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacak bu bütçeden ne için CHP milletvekilleri rahatsızlık duyuyor? Neden CHP sözcüleri bölücü terör örgütün uzantılarıyla aynı argümanları, aynı dili kullanarak bütçeye saldırıyor? Bu soruları sadece biz değil en başta CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımız olmak üzere 81 milyonun tamamı soruyor ve cevaplarını da merak ediyor. Anlaşılan CHP’liler seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü örgütün uzantılarıyla mesai yaparak giderek onlara benzemeye başladılar.”

‘ENFLASYONU GERİLETMEYE KARARLIYIZ’

İşsizlik oranını 2019’da yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor, Yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak, buradan Bay Kemal’e şimdi bir müjde vermemiz lazım, 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Tabii bu Bay Kemal için müjde mi olur, yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemem. Daha önemlisi Bay Kemal, cari açık azalıyor. Gelişmeler, sene sonunda cari açığı 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da önümüzdeki yıl hedeflerimize uygun seviyeye geriletmeye kararlıyız. Attığımız her adım büyümemizi, gelişmemizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12’nciliğe yükseleceğiz. Yeni ekonomik programımızın bu ilk bütçesini böyle bir başarıyla taçlandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Özellikle G-20 toplantılarına giderken, dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olarak giderken diğer taraftan da satın alma paritesine baktığımızda 12’nci ekonomi olarak gitmemizin ne denli önemli olduğunu artık varın düşünün” dedi.

‘BUNLARIN DÜNYADAN HABERİ YOK’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana muhalefetin sözcüsü, ‘Esnaf kepenklerini kapattı, çiftçi tarlalarını satıyor’ diyor. Sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun. Bugüne kadar sürekli olarak çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Şöyle iş bilen adamlarınıza bir sorun da, güya sözcüleri de bu işten anlar havalarda dolaşıyor, bir sor bakalım, TOBB’a sor, TİM’e sor, oralardan bir araştır. Ne kadar, bu yıl içinde kaç esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar da kapandı? Sana nasıl bir rakam verecekler? Ben söyleyeyim sana; altı açıldıysa bir kapandı. Ya biz böyle çalışıyoruz ama bunların dünyadan haberi yok. Ne olup bittiğinden haberi yok. Bu rakamları TİM ile DEİK toplantısında açık açık anlattık. Ama dedim ya bunların hayatı yalan üzerine kurulu” diye konuştu.

‘YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ’

Gelecek dönemde vergi politikalarının bütüncül ve adil bir anlayışla tekrar gözden geçirileceğini vurgulayan Erdoğan, “Yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkarıyoruz. İmalat sanayiinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca Ar-Ge faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarından KDV alınmayacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BU BÜTÇE VATANDAŞA BİR ŞEY GETİRMİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda TBMM Genel Kurulu´nda kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi’ni değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Bu bütçe vatandaşa bir şey getirmiyor. Tefecilere hizmet eden bir bütçedir. 2019 Yılı Bütçesi AK Parti ve MHP’nin verdiği oylarla kabul edildi. Çalışanların yüzde 40’ı asgari ücretle geçiniyor. Bu bütçe asgari ücretin altında çalışan 1 milyon 800 bin işçiye bir şey veriyor mu? Hiçbir şey. İnşaat işçileri borç para dileniyor. Çöpten kağıt toplayanlar, mevsimlik işçiler nasıl geçiniyorlar? Bunların sözcüsü biziz. Halkı için mücadele eden partilere her zaman saygım var; ama cebi için çalışanlara ‘Dur’ demek zorundayız” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET’ ELEŞTİRİSİ

2019 yılı bütçesinin AKP ve MHP’nin verdiği oylarla kabul edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu bütçenin vatandaşa bir şey getirmediğini, tefecilere hizmet eden bir bütçe olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, “Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? Onu da Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira dedi acaba buna denk getirirsek sesini keser mi diye. Kesmem. 2 bin 200 lirayı 1 Ocak’tan itibaren CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Kazanacağımız bütün belediyelerdeki işçilere de o sözü veriyoruz. Ocak ile mart arasındaki farkı da vereceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız” açıklamasında bulundu. Bu bütçenin emekliye, çiftçiye hiçbir şey getirmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, çiftçinin 154 milyar lira AKP hükümetlerinden alacağı olduğunu iddia etti.

‘DIŞARIDAN YÖNETİLEN İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini değerlendirirken, “Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu’ya diyorlar ki ‘O seni, sen de Erdoğan’ı kötülesin’. Orada da seçim var, burada da var. Al tekke, ver külah. Sen bu kadar Netanyahu’ya kızıyorsan damadını neden İsrail’e gönderdin? Ne işi var? Neyin pazarlığını yapıyordu? Türkiye’nin sömürülmesiyle karşı karşıyayız. Batı şunu biliyor. ‘Bize en işe yarayan Erdoğan’dır’. ‘Faiz yükselt’ diyoruz, yükseltiyor. Alt tekke ver, külah; yola devam ediyorlar. Halkı kandırıyorlar. Türkiye´nin sömürülmesi üzerine bir tezgah içindeyiz” dedi.