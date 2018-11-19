Erdoğan ve Putin bir araya geldi!

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'ne geçti.
İki lider Beşiktaş’ta bulunan Mabeyn Köşkü’nde basına kapalı olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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FOTO:İHA
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’E KİTAP HEDİYE ETTİ. FOTO:İHA
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İ UĞURLADI. FOTO:İHA