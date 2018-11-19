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Erdoğan ve Putin bir araya geldi!

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'ne geçti.

android-time 17:21
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Erdoğan ve Putin bir araya geldi!
TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'ne geçti.

İki lider Beşiktaş’ta bulunan Mabeyn Köşkü’nde basına kapalı olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’E KİTAP HEDİYE ETTİ. FOTO:İHA

 

FOTO:İHA

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İ UĞURLADI. FOTO:İHA

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Son güncelleme: android-time 18:0219.11.2018
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