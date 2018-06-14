Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yasal değişiklik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da halka hitap etti. Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını söyledi.

Yalova’da halka seslenen Cumhurbaşkanı CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek, “Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili partisinde grup başkan vekilliği yaptı. Genel başkan adayı da oldu. Bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Yalova'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Yapılan eserlerin hepsinin altında benim ve Ak Parti’nin imzası var. Bundan sonra yaparsa kim yapar? Ama hakkını yemeyelim, bu milletvekilliğinin Yalova'ya hayrı dokunmamış olsa da yaptığı işler var. Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor. PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını ziyaret ediyor. Şu hale bak ya. Benim milli, yerli, inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. ‘Bırakın çıksın’ diyor. Ya zaten sizin özellikle bu ülkede ‘vatanseverlik’ diye bir derdiniz yok. Hakkari'de Bay Kemal bir tane Türk Bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem de Diyarbakır'da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Ama biz bayrağımızla parti bayrağıyla beraber yapıyoruz. Onbinlerle beraber yapıyoruz. Bu kişi 6-8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da dökülün sokaklara demek suretiyle orada 53 tane Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Ya sen bunu nasıl gider ziyaret edersin. Bunlar katillerle beraber. Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber. Ne olacak Genel Başkanı Ankara'dan İstanbul’a sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Yanlarında yine bunlar var” dedi.

“TUTUKLU OLAN DA ADAY OLAMAZ”

6-8 olaylarında 15 yaşında Yasin Börü’nün şehit edildiğini hatırlatan Erdoğan, “Et dağıtıyordu. Arabayla üzerinden geçip geldiler. Şehit ettiler. İşte şu anda bulunan kişinin de başını çektiği takım. Bunlar nasıl olur da Cumhurbaşkanı adayı oldu. ‘Onu serbest bırakalım’ diyorlar. Böyle bir adalet olur mu? Bunun da gözden geçirilmesi lazım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutuklu olmayı da koyacağız. Tutuklu alan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı? 80 kamu binası 300 okul, 70 siyasi parti binası 2100 vatandaşımızın evi saldırıya uğradı. Diyarbakır'da, Güneydoğu'da. Hepsi de Edirne'deki şahsın tahrikleriyle yaşandı. Bir Yalovalının böyle kişinin yanında ne işi olabilir. Kendisini karşılayan kalabalığın tamamı Edirne Cezaevi’ndeki kişinin taraftarları. Israrla hapisten çıkarmaya çalışıyor. Herhalde yeni 6-8 ekim olaylarını planlamayı çalışıyorlar. Geç o işi geç. Biz bu ülkede gezileri de gezicileri de 15 Temmuz'u da gördük. FETÖ'yü bitiyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar. Başka çaresi yok. Bunların inlerine gireceğiz” diye konuştu.