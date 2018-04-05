Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul´un Gaziosmanpaşa semtindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan´dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın, İstanbul´daki yangın haberinin akabinde, Sağlık Bakanı Demircan´ı telefonla arayarak, olay hakkında bilgi aldığını belirtti.
Öte yandan Sağlık Bakanı Demircan yangınla ilgili bilgi almak üzere İstanbul’a hareket etti.
DHA
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