Erdoğan’a F-16’lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. havalimanında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) F 16'lar eşliğinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’in düzenlendiği 3. havalimanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan ATA uçağına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F 16 savaş uçağı ile eşlik etti. Erdoğan’ın uçağı ve F 16’lar festival alanı üzerinden alçak uçuş yaparak, vatandaşları selamladı. Yeni havalimanına önce F 16’lar, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı indi. Park yerine yanaşan uçaktan inen Erdoğan’a festivale katılan gençler de büyük ilgi gösterdi. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uçağın kapısında karşıladı. Pilot tulumu giydiği görülen Erdoğan, uçaktan inerek gençlerle tek tek tokalaştı. Erdoğan daha sonra gençlerle birlikte festival alanına yürüdü. (İHA)