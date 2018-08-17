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Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

android-time 23:17 17 Ağustos 2018
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Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

“17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Marmara Depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Marmara Depremi bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir.

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Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz.”

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