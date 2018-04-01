Erdoğan’dan İsrail’e: “Dünyada dolaşacak gezecek yer bulamazsın, bizimle uğraşma”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da AKP kongresi öncesi vatandaşlara seslendiği konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Erdoğan, "Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Sen terör devletisin, senin dünyada sevenin yok. Dünyada dolaşacak gezecek yer bulamazsın, bizimle uğraşma ve dürüst ol." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı 3 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Kendilerine çeki düzen vermeyenler kusura bakmasınlar Türkiye ile olan dostluğunu da kaybederler.

İsrail’in başbakanı bir laf etmiş. Şu lafa bak, onların ordusu hiç bir zaman zulüm yapmamış. Ya bunların gözleri var görmez, kulakları duymaz kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur fakat mazlumlar dışında korkak, ürkek. Sen çok zayıfsın çok garipsin bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Sen terör devletisin, senin dünyada sevenin yok sevenin. Dünyada dolaşacak gezecek yer bulamazsın, bizimle uğraşma ve dürüst ol.”