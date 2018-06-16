Erdoğan’dan Kandil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı özel bir televizyon kanalında, Kandil bölgesindeki operasyonla ilgili bilgiler verdi. Erdoğan, "Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir" dedi.

Bölücü örgüt PKK’nın yapılandığı Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda biz, Kandil’in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan.” dedi.

Kandil’de teröristlere ait toplantı alanının vurulduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir.”

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“Kandil’de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz.” dedi.

‘Münbiç’i al Fırat’ın doğusunu bırak’ iddialarına ilişkin de Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

“Münbiç’in böyle bir pazarlığı kesinlikle olmamıştır, bunların hepsi iftiradır. Biz bu tür konularda bir defa öyle kolay kolay pazarlığa oturmayız. Kim adına neyin pazarlığını yapıyoruz?” AA