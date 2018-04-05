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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na bir dava daha

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan geçtiğimiz hafta da Kılıçdaroğlu için 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

android-time 14:25 5 Nisan 2018
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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na bir dava daha
AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan geçtiğimiz hafta da Kılıçdaroğlu için 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşakın Erdoğan ile sanatçıların sınır karakolu ziyaretini eleştirmiş ve “Afrin’de 52 şehidimiz var, yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler… Ben merak ediyorum, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç yaylalar türküsünü söyle bakayım” demişti.

500 BİN LİRALIK DAVA

Bu sözlerin ardından AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları harekete geçti. Erdoğan’ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, grup toplantısındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.

GEÇEN HAFTA DA 250 BİN LİRALIK DAVA

Erdoğan, geçtiğimiz hafta da Kılıçdaroğlu’nun yine partisinin grup toplantısında sarf ettiği “Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim” sözleri için 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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Son güncelleme: android-time 14:2705.04.2018
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