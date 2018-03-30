Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert yanıt

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü partisini grup toplantısında söylediği "Buradan ilk kez söylüyorum. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum" sözlerine Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi geçmiş ile koparma noktasına getirmekle suçlayan Erdoğan "Bu kişi artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi haline gelmiştir. Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu son grup toplantısındaki beyanlarından anlamak mümkündür." dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda il başkanlarına hitap etti. Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz salı günü partisini grup toplantısında söylediği “FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL’i sürdürüyorlar. Buradan ilk kez söylüyorum. FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum” sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlun’a sert sözlerle yüklenen Erdoğan şunları söyledi:

Ana muhalefetin başındaki zatın CHP’yi geçmiş ile koparma noktasına getirdiğini görüyoruz. Mustafa Kemal’in partisi ile bugünkü CHP’nin ilgisi kalmadığı açıktır. Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal’i, Türkiye’nin partisi olamaz. Bu zatı muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Bu kişi artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp tıbbın meselesi haline gelmiştir. Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu son grup toplantısındaki beyanlarından anlamak mümkündür. Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik diyor. Kayıtlar ortada.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir başka adayı desteklemek için bu zat kapı kapı dolaşmıyor muydu? 2019 seçimlerinde sandıktan çıkan neticeye saygılı olurlar da bu tarz yanlışa düşmezler. Kendisine 250 milyonluk bir tazminat davası açtım. Grup konuşması bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma. Bu bizim ne onurumuzla, ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak kabullenebileceği ifadeler değildir. Bize düşen 2019’la ilgili de, bunlar şimdi çamura yatmaya başladılar. Boykot ile daha şimdiden bahane uydurmaya başladılar. Kaçarsan kaç bizim muhatabımız millettir, sandıktır. Sandıktan çıkacak neticeye isteseler de istemeseler de saygı duyacaklar tabi olacaklar.