Erdoğan’dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili soruya “Melih Bey benim 1994’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum”” diye yanıt verdi.
Ankara kulisleri geçtiğimiz hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yerel seçimlerde MHP’den aday olması için teklif götürüleceği haberi ile çalkalanmıştı. Haber MHP kaynakları tarafından da doğrulandı.
Dün de MHP lideri Devlet Bahçeli, “Sayın Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP’ye şeref kazandırır” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin sözlerinin ardından Gökçek, “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum” şeklinde yanıt verdi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok. İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim? Bilirsek ortaya çıkartırız. Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına, “Böyle bir şey gündemimizde yok” yanıtını verdi.
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