Erdoğan’dan MHP açılımı

AKP lideri Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda oluşturacağı kabinede MHP'lilerin olabileceğini açıkladı. "Erdoğan MHP’ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifade edilir." dedi.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı tv programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 Haziran sonrası için konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kabinede MHP’li bir bakanın olabileceğini söyledi.

TVNET’te konuşan Erdoğan olabı bir AKP iktidarında, MHP'den kabinede bakan olacağı iddialari üzerine “Burada ehliyet, liyakattir aslolan ve bu ehliyet liyakatle tabii parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra, duruma göre değerlendirmesi yapılır. Yani MHP'ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifade edilir. Yani buna göre bir değerlendirmeyle bizim burada ehliyet ve liyakate bakarak, güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir” yorumunda bulundu.