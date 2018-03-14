Erdoğan’dan son dakika Afrin açıklaması! Öldürülen terörist sayısının açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında "Afrin'de şu ana kadar 3486 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Beştepe’de hekimlere hitap ediyor. Erdoğan Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin son bilgileri paylaştı. Erdoğan, “Afrin’de şu ana kadar 3486 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Askerlerimiz cephede her türlü şartlara uygun bir şekilde donanımlı. Onlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar canlarını bu millet için veriyor.

Güneydoğu’da teröristler hastanelerimizi yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun hastaneyi yakıyorsun, bombalıyorsun. Oraya gidecek olan da Kürt zaten.

Afrin’de şu ana kadar 3486 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’e girdik giriyoruz iyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, terör koridorunu teröristlerden temizlemek. Onların silah getirdiği yere biz Kızılayımızla AFAD’ımızla Diyanet Vakfı’mızla insani yardım götürüyoruz farkımız bu.

SURİYE’DE 20 ÜS NİYE KURULDU?

Suriye’de 20 üs kuruldu. Niye kuruldu bunlar? Bu üsler burada niye var? Ya Türkiye ya İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya savaşı anlamına gelir.

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