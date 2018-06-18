Erdoğan’dan son dakika Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da düzenlenen AKP mitinginde Münbiç'le ilgili olarak, "Kahramanlarımız sınır ötesinde destan yazıyor. Şimdi de Münbiç’te Amerika’da vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Münbiç sınırındaki bölücü terör örgütü unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz devriye gezmeye başladı. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz" dedi.

Erdoğan, Ordu’da TSK’nın Münbiç’e girmesiyle ilgili olarak, “Kahramanlarımız sınır ötesinde destan yazıyor. Şimdi de Münbiç'te Amerika'da vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Münbiç sınırındaki bölücü terör örgütü unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz devriye gezmeye başladı. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Milletimize verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olacağız. Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar? “Afrin'de ne işiniz var? Cerablus'ta ne işiniz var” Bay Muharrem TV programında ne diyor? “Irak'a giremeyecekler göreceksiniz” diyor. Ne oldu Bay Muharrem? Girdik mi? Kandil'i vurduk mu? Kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız halkımızdan.

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Sen daha bizi tanıyamadık. Biz hakka ve halka teslim olduk. Bu yola böyle çıktık. Biz icazeti oralardan değil halkımızdan aldık. Ve bu yola böyle çıktık. Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüş oldu. devam edecek. Fakat CHP ne diyor bu zihniyet? “Suriye'den gelen bu insanları niye aldınız?” Biz ensar kültürünü iyi biliriz. Bay Kemal sen ensar kültüründen anlamazsın. Biz kimin ensar, kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. Biz o 3,5 milyon mülteciyi o katillerin o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdi. Kardeşliğimizi gösterdik” dedi.

“BAY MUHARREM HİÇ ANLAMAZ”

Erdoğan Münbiç için yapılan anlaşmaları anlatarak, “Şimdi Münbiç'i ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. PYD YPG orayı terk ediyorlar. Bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Aziz milletime sesleniyorum. CHP'ye gönü verenlere de sesleniyorum, Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum, İYİ Parti'ye gönül verelere de sesleniyorum. Biz şu 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptık. İşte şimdi de bak Münbiç'ten çıkıyorlar. Ayın 4'ünde benim dışişleri bakanım Amerika'daydı değil mi? Görüşmeleri yaptılar. Yapılan görüşmeler sonucunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz, Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız. İdlib'de Tel Rıfat'ta aynı kararlılığı devam ettiriyoruz. Buralarda da Türkiye2nin nasıl bir devlet olduğunu Afrin, Zeytindalı Harekatıyla gösterdik mi? Gösterdik. Ama Bay Kemal bundan anlamaz, Bay Muharrem hiç anlamaz” açıklamasında bulundu. AA