Erdoğan’dan son dakika OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında OHAL ile ilgili açıklamalarda bulundu. 24 Haziran'dan sonrasını işaret eden Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği’nin ortak canlı yayınına katıldı. “Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak” diyen Erdoğan, “İsrail, bize 10 tane İHA verdi. Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8’i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise ‘kongre izin vermiyor’ diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimizi yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

S-300’lerle ilgili de Erdoğan, “Yunanistan’ın S-300’leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye’de bunlar var, herhangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye’ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil” dedi.

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Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir. Türkiye’de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar? İnşallah 24 Haziran’dan sonra o Moody’se bir operasyon biz çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

“OHAL HANGİ KAMPANYAYI ENGELLEDİ?”

“24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır” açıklamasında bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“OHAL’in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.” AA