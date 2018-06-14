Son dakika: Erdoğan’dan Suruç saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletvekilimizin ağabeyini PKK'lılar öldürdü" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybedip, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Milletvekilimizin ve aynı zamanda adayımızın ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü. Ne bölgedeki kardeşlerimiz ne partimiz mensuplarını PKK şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına da tepki gösteren Erdoğan, “İlla mahkum mu olması lazım? Mahkum değil de tutuklu. Mahkum olmayacağının garantisi mi var?” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

“Suruç'ta milletvekilimiz ve aynı zamanda milletvekili adayımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milletvekilimizin ve aynı zamanda adayımızın ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde yaralı olanlar var hastanede.

“KARŞI TARAFTAN DA İKİ KİŞİ ÖLDÜ”

Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü, 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bu olay PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizde sorunumuz yok. Bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar.

Güneydoğu'daki gelişmeleri görüyorlar, hazmedemiyorlar. 6-7 Ekim'de 53 Kürt kardeşimizin eline kanı bulaşanlar, bir kez daha parti mensuplarını hedef almışlardır. Ve şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Bunlar bölgede birçok il ve ilçe yöneticimizi de şehit ettiler. Biz mesafe kat ettikçe bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Ne bölgedeki kardeşlerimiz ne partimiz mensuplarını PKK şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.”