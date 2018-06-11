Erdoğan’dan yerli otomobil açıklaması

Bursa'da düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile ilgili, "2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren de seri üretim başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da düzenlenen iftar programında konuştu.

Yerli otomobile değinen Erdoğan, “Türkiye’nin otomobili sloganıyla, yerli marka otomobilimizi üretme hazırlıklarını yapıyoruz. Bunlar buna da karşı çıkıyor. Bunlar Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirenler değil mi? Şirket kuruldu, CEO’su atandı. 2019’da prototip hazır olacak. 2021’den itibaren de seri üretim başlayacak” dedi.

İNCE’Yİ ELEŞTİRDİ

Yerli otomobil üzerinden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de eleştiren Erdoğan, “Biz şimdi ‘yerli, milli otomobil’ diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Ne diyor? ‘Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor.’ diyor. Bay Muharrem. Bak sen daha çıraksın, çırak! Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem!” ifadelerini kullandı. AA